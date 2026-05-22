Iran oo shaacisay tirada markaabiibta maray marin-biyoodka Hormuz 24-kii saac ee la soo dhaafay

News DeskMay 22, 2026
1 minute read

Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah (IRGC) ayaa sheegtay in iyadoo lala kaashanayo ciidankooda badda, “24-kii saac ee la soo dhaafay ay 35 markab, oo ay ku jiraan kuwa shidaalka qaada, maraakiibta konteenarrada, iyo maraakiib kale oo ganacsi, ay ka gudbeen marin-biyoodka Hormuz kadib markii ay heleen oggolaansho.”

Waaxda Xiriirka Dadweynaha ee IRGC ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay: “Ciidanka Badda ee IRGC waxay abuureen marin-biyood ammaan ah oo loogu talagalay maraakiibta iyo sii socoshada ganacsiga caalamiga ah.”

Shalay, Hay’adda Maareynta Marin-biyoodka Gacanka Faaris, oo ay aasaastay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran, ayaa daabacday khariidad ay ku shaacisay “Aagga Kormeerka Maamulka Marin-biyoodka Hormuz.”

Sida lagu sheegay ogeysiiskaas, aaggan waxaa laga qeexay “xariiqda isku xirta Buurta Mubarak ee Iran iyo koonfurta Fujairah ee Imaaraadka Carabta, dhinaca bari ee marin-biyoodka” ilaa “xariiqda isku xirta dhammaadka Jasiiradda Qeshm ee Iran iyo Umm Al Quwain ee Imaaraadka Carabta, dhinaca galbeed ee marin-biyoodka.”

