15-ka magaalo ee Afrika ee ugu nolol qaalisan
Iyadoo qiimihii badeecadaha iyo macaamiishadda ay sare u sii kacayaan guud ahaan Afrika, qof kasta wuu dareemayaa saamaynta. Laakiin, sida had iyo jeer dhacda, dadka qaar ayaa saameynta ugu badan dareemi doona marka loo barbardhigo kuwa kale.
Si fudud haddii loo qeexo, waxaa la eegayaa asal ahaan qiimaha ay ku kaceyso inaad ku noolaato hal magaalo marka loo eego kuwa kale. Waxaa la tixgalinayaa qiimaha badeecadaha, qiimaha kirada, kharashka daryeelka caafimaadka iyo kharashyada kale. Qeexidda hoose ee ay soo saartay shirkadda daraaseysa arrimaha suuqyada iyo dhaqaalaha ee Statista ayaa u qeexday sidan hoose:
“Qiimaha maciishadda waa lacagta loo baahan yahay in lagu daboolo kharashaadka aasaasiga ah sida guryaha, cuntada, canshuuraha, iyo daryeelka caafimaadka ee meel gaar ah iyo waqti cayiman. Qiimaha maciishadda waxaa badanaa loo isticmaalaa in la barbardhigo qiimaha qaaliga ah ee ku noolaanshaha hal mid. Magaalada iyo mid kale. Qiimaha maciishadda wuxuu ku xiran yahay mushaarka, haddii uu badan yahay kharashka nolosha, sida New York, tusaale ahaan, heerarka mushaarka waa in la kordhiyaa si ay dadku u awoodaan inay ku noolaadaan magaaladaas.”