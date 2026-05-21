Trump oo sheegay inuu la hadli doono madaxweynaha Taiwan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu hoggaamiyaha Taiwan, Lai Ching-te kala hadli doono arrin la xiriirta suurtagalnimada iibinta hub, taasoo noqon karta ka leexasho weyn oo laga sameeyo dhaqanka diblomaasiyadda.
Hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Taiwan si toos ah uma aysan wada hadlin tan iyo 1979‑kii—waqtigaas oo Washington ay jartay xiriirkii rasmiga ahaa ee Taiwan si ay u aqoonsato dowladda Beijing.
Beijing waxay Taiwan u aragtaa inay ka tirsan tahay dhulkeeda, meesha kama aysan saarin suurtagalnimada ah inay xoog ku qabsato. Lai, oo xilka la wareegay 2024‑kii, ayaa hormuud u ah dadaallada ugu xooggan ee sanadihii u dambeeyay lagu xoojinayo difaaca jasiiradda.
Mareykanka muddo dheer wuxuu taageerayay Taiwan, waxaana sharci ahaan waajib ku ah inuu siiyo awood ay isku difaacdo, balse waa inuu sidoo kale dheellitiro arrintan isagoo ilaalinaya xiriirka diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay Shiinaha.
Markii Arbacadii la weydiiyay haddii uu qorsheynayo inuu la hadlo Lai ka hor inta uusan go’aan ka gaarin iibinta hubka Mareykanka, Trump wuxuu yiri: “Waan la hadli doonaa. Qof walba waan la hadlaa… waan ka shaqeyn doonaa arrintaas, dhibaatada Taiwan.”
Wuxuu sidoo kale xiriirkiisa madaxweynaha Shiinaha Xi ku tilmaamay “mid cajiib ah,” taasoo timid kadib shir socday labo maalmood oo ka dhacay Beijing toddobaadkii hore.