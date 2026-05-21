Pakistan oo mar kale dooneysa inay dhexdhexaadiso Iiraan iyo Mareykanka
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Pakistan, Syed Mohsin Naqvi, ayaa maanta kulan kula yeeshay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran, Abbas Araqchi, magaalada Tehran.
Kulankaas waxaa xaqiijiyay war-saxaafadeed lagu daabacay barta X ee dowladda Iran.
Booqashadan ayaa imaaneysa xilli Iran iyo Mareykanku ay is dhaafsanayaan farriimo, oo ay dhexdhexaadinayso Pakistan, si loo gaaro xabbad-joojin joogto ah iyo dib u billowga wada-hadallada.
Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Iran, xiriirka labada dal iyo arrimo ay wadaagaan ayaa laga hadlay intii uu socday kulanka Mohsin Naqvi iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda.
Waxaa xusid mudan in Wasiirka Arrimaha Gudaha Pakistan, Mohsin Naqvi, uu Tehran gaaray Arbacadii.
Horey, Hassan Naqvi wuxuu ku sugnaa Iran muddo ku dhow afar maalmood toddobaadkii labaad ee bisha May, wuxuuna Talaadadii la soo dhaafay ku laabtay Pakistan, halkaas oo uu kula kulmay mas’uuliyiin badan oo Iiraaniyiin ah, oo ay ka mid yihiin Madaxweynaha Iran Masoud Peshkeshkian, Guddoomiyaha Baarlamaanka Iran Mohammad Baqer Qalibaf, iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Abbas Araqchi.