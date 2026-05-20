Nigeria oo xidhay wasiir hore oo dhuumaaleysi ku jiray ka dib markii xukun musuqmaasuq lagu riday
Hay’adda la dagaallanka musuqmaasuqa ee Nigeria ayaa sheegtay inay xirtay Wasiirkii hore ee Korontada Saleh Mamman toddobaad ka dib markii lagu xukumay 75 sano oo xabsi ah oo lagu soo oogay dacwado musuqmaasuq.
Guddiga Dembiyada Dhaqaalaha iyo Maaliyadda (EFCC) ayaa sheegay in Mamman lagu xiray saacadihii hore ee Talaadada gobolka waqooyiga gobolka Kaduna ka dib “toddobaadyo dabagal iyo xog ururin ah”.
War-saxaafadeed ay soo saartay hay’addu ayaa lagu sheegay in wasiirkii hore uu dhuumasho galay ka dib markii maxkamad ku taal caasimadda Abuja ay ku heshay dambi horraantii bishan.
Mamman waxaa lagu helay 12 dacwadood oo la xiriira leexinta lacagaha loogu talagalay laba mashruuc oo koronto dhaliya.
Maxkamadu waxay xukuntay in dacwad oogayaashu ay si aan shaki lahayn u caddeeyeen kiiskooda. Waxa lagu xukumay isagoo maqan ka dib markii uu ku guuldareystay inuu maxkamadda soo xaadiro.
Xarigiisa Talaadadii wuxuu muujinayaa daba-gal naadir ah oo ku aaddan la dagaallanka musuqmaasuqa heerka sare ah, iyadoo xukunnada lagu riday mas’uuliyiinta ugu sarreeya ay dhif ku yihiin dalka Galbeedka Afrika.
Guddoomiyaha EFCC Ola Olukoyede ayaa sheegay in mas’uuliyiintu ay ka go’an tahay inay hubiyaan in wasiirkii hore uu dhammaysto xukunkiisii.