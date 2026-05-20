Dowladda Soomaaliya oo Shaqada Ka Eriday Sarkaal Lagu Helay Shahaadooyin Been Abuur ah
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaqada ka eriday sarkaal ka tirsanaa Xafiiska Amniga Qaranka kadib markii baaritaan rasmi ah lagu ogaaday inuu isticmaalay shahaadooyin been abuur ah si uu shaqo uga helo dowladda.
Warqad kasoo baxday Guddiga Qaranka Shaqaalaha Rayidka ee Dowladda, kuna taariikhaysan 21-ka April 2026, ayaa lagu sheegay in Cabdimaalik Cabdullaahi Cabdi laga saaray liiska shaqaalaha rayidka ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, kadib baaritaanno ay sameeyeen hay’adaha dowladda.
Guddigu wuxuu sheegay in dacwadda ay ka timid Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha, halka baaritaan dheeraad ahna uu sameeyay Xafiiska Shaqaale Qorista iyo Imtixaanaadka.
Baaritaankaas ayaa lagu xaqiijiyay in shahaadooyinka uu watay sarkaalku aysan sax ahayn.
Warqadda ayaa si gaar ah u xustay in shahaadooyinka la sheegay inay kasoo baxeen Jaamacadaha University of Nairobi iyo Egerton University la ogaaday in ay yihiin kuwo been abuur ah.
Mas’uuliyiinta dowladda ayaa la faray in si degdeg ah looga tirtiro liiska shaqaalaha dowladda, islamarkaana la qaado tallaabooyinka sharciga waafaqsan ee ku aaddan arrintaas.
