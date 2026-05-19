Ireland oo cambaaraysay tallaabo ay Israa’iil qaaday oo ay ku tilmaameen ‘mid an la aqbali karin’

News DeskMay 19, 2026
Ra’iisul wasaaraha Ireland ayaa cambaareeyay Israel kadib markii ay xirtay walaasha madaxweynaha Ireland iyo dhaqdhaqaaqayaal kale oo sheegay inay gargaar u wadeen Gaza Strip.

Margaret Connolly, oo ah walaasha Madaxweyne Catherine Connolly, ayaa laga qabtay doon ku jirtay kolonyo dhaqdhaqaaqayaal taageersan Gaza ah, taas oo ciidamada Israa’iil ay dhexda ka qabteen meel u dhow Cyprus Isniintii.

Ra’iisul wasaaraha Ireland, Micheál Martin, ayaa ku tilmaamay tallaabada Israel “mid gebi ahaanba aan la aqbali karin oo khaldan,” isagoo ku eedeeyay inay “si dhab ah dad u afduubanayaan.” Israa’iil ayaa isku daygan cusub ee lagu jebinayay go’doominta Qasa ku tilmaantay “kicin iyo daandaansi.”

Madaxweyne Connolly ayaa sheegtay inay “aad uga welwelsan tahay” walaasheed.

