Burcad-badeedda Soomaalida oo dalbaday $3 milyan si loo sii daayo 17 shaqaale ah oo saaran markabka Honour 25
Burcad-badeedda Soomaalida ayaa dalbaday saddex milyan oo dollar si ay u sii daayaan 17 qof oo ay afduub u haystaan, kuwaas oo ay ku jiraan 10 muwaadin oo Pakistani ah.
Inta lagu guda jiro wada hadal u dhaxeeyay burcad-badeedda iyo Hay’ad lagu magacaabo Ansar Burney Trust, horjoogaha burcad-badeedda ayaa Isniintii farriin WhatsApp ah ku sheegay markii ugu horreysay in sii deynta dhammaan la haystayaasha, markabka iyo shixnaddiisuba ay ku xirnaan doonto bixinta lacagtaas $3 milyan ah.
Burcad-badeeddu waxay si cad u diideen wax qiimo dhimis ah oo lagu sameeyo lacagtaas ama in wada-hadallo kale la furo.
Burcad-badeeddu waxay sidoo kale beeniyeen warar dhowaan soo baxay oo sheegayay inay dalbanayeen $10 milyan.
Waxay sidoo kale iska fogeeyeen nin lagu magacaabo Cusmaan Shire oo warbaahinta lagu soo bandhigay inuu yahay milkiilaha markabka isla markaana lala xiriiriyay dalabka $10 milyan.
Sida ay sheegtay Qurrat-ul-Ain, burcad-badeeddu waxay diideen in dhinacyo saddexaad ay dhexdhexaadiyaan, waxayna ku adkaysteen in dowladda Pakistan ay si toos ah ula xiriirto.
Markabka shidaalka ee Honour 25, oo ka soo baxay Cumaan kuna socday Soomaaliya, ayaa la afduubay 21-kii bishii hore.
Markabka waxaa saarnaa 17 shaqaale ah, 10 ka mid ahna waxay ahaayeen Pakistani. Qoysaska la haystayaasha ayaa si joogto ah ugu baaqayay dowladda Pakistan in si nabad ah loo sii daayo ehelladooda.
Sida ay sheegeen burcad-badeeddu, dalal ay ka mid yihiin Sri Lanka iyo India ayaa la xiriiray iyaga oo ka hadlay toddobada qof ee u dhashay dalalkaas, balse ma aysan xaqiijin wax xiriir ah oo ka yimid Pakistan.
Dhanka kale, mas’uuliyiinta Pakistan waxay sheegeen inay la xiriirayaan burcad-badeedda iyo dowladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo sii deynta muwaadiniintooda.
Muuqaallo iyo farriimo cod ah oo la soo diray, la haystayaasha ayaa sheegay in cuntadii iyo daawooyinkii saarnaa markabka ay dhammaadeen, isla markaana ay hadda helaan hal jeer oo bariis la kariyey maalintii.
Biyaha la cabbo ee nadiifka ah ayaa sidoo kale dhammaaday, taas oo ku qasabtay inay cabbaan biyo wasakh ah oo sababay cudurro kala duwan.