Diyaarad Turkish Airlines ah oo rakaabkii laga daadgureeyay
Rakaabka saarna diyaaradda Turkish Airlines ayaa si degdeg ah loo daadgureeyay ka dib markii qiiq la arkay qalabka degitaanka diyaaradda, ka dib markii ay ka degtay caasimadda Nepal ee Kathmandu, sida ay sheegtay shirkadda diyaaradaha, taasoo qasabtay in garoonka diyaaradaha la xiro muddo saacad ah.
Hay’adda Duulista Rayidka ee Nepal (CAAN) ayaa hore u sheegtay in dab uu ka kacay taayirka dambe ee midig ee diyaaradda A330.
Dhammaan 277 rakaab ah iyo 11 shaqaale ah oo saarnaa diyaaradda ayaa laga daadgureeyay iyadoo la adeegsanayo meelaha laga baxo ee degdegga ah, mana jirin cid wax ku noqotay, sida ay sheegeen hay’adda maamusha duulista hawada iyo shirkadda diyaaradaha.
Qiimeyntii ugu horreysay waxay muujinaysaa in qiiqu uu sababay cillad farsamo oo ku timid tuubo haydarooliga ah,” Yahya Ustun, madaxweyne ku xigeenka sare ee shirkadda diyaaradaha, isgaarsiinta, ayaa sidaas ku yiri baraha bulshada ee X.
Duulimaad kale ayaa la qorsheeyay si rakaabku u soo laabtaan, ayuu raaciyay.