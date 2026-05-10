Mucaaradka oo ku bannaabaxaya halkii dowladdu qorsheysay
Mas’uuliyiinta mucaaradka ah ee Madasha samatabixinta ayaa aqbalay soo jeedintii dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana gordhow shaaciyay in bannaabixii ay ku qabanayaan garoonka Koonis ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed oo shir jara’aaid qabtay ayaa sheegay, in iyagoo wax badan xeerinaya ay qaateen go’aanka ah in halkaa lagu dhigo mudaharaadka ay uga soo hejeedaan dowladda.
Mucaaradka ayaa horey u shaaciyay dhowr goobood oo ay u qorsheeyeen dibadbax, hase-yeeshee maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha ammaanka ayaa sheegay in aan bannaanbaxa lagu qaban karin meel kale marka laga yimaado Koonis oo ay dowladdu ugu tala gashay in isu soo buxu uu ka dhaco amnigana ay sugayso.
Hoggaamiyaasha mucaaradka ayaa la filayaa in ay dadka la hadlaan waxaana saacadihii la soo dhaafay ay wadeen abaabul xooggan oo ku aaddan sidii dadku u soo bixi lahaayen.