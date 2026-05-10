Iiraan oo si isdaba jooga ah ugu hanjabaysa Mareykanka xilli uu ka sugayo jawaabta wadahadalka

News DeskMay 10, 2026
Less than a minute

Ciidamada Ilaalada Kacaanka ee Iiraan ayaa ku hanjabay inay weerari doonaan xarumo Mareykan ah haddii la beegsado maraakiibta shidaalka ee Iiraan, sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Arrintan ayaa timid xilli Washington ay weli sugayso jawaabta Tehran ee ku saabsan soo jeedinteedii ugu dambeysay ee wadaxaajoodka.

Taliska ciidamada badda ee Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa bayaan uu soo saaray Sabtidii ku sheegay in maalin kadib weerarro uu Mareykanku ku qaaday laba markab oo shidaal oo Iiraan leedahay oo marayay Gacanka Cumaan, “weerar kasta oo lagu qaado maraakiibta shidaalka iyo kuwa ganacsiga ee Iiraan uu horseedi doono weerar xooggan oo lagu qaado mid ka mid ah xarumaha Mareykanka ee gobolka iyo sidoo kale maraakiibta cadowga,” sida ay werisay warbaahinta dowladda Iiraan.

News DeskMay 10, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Mucaaradka oo ku bannaabaxaya halkii dowladdu qorsheysay

May 10, 2026

Doorashooyinka Golaha wakiillada iyo golaha deegaanka oo ka socda Koonfur Galbeed

May 10, 2026

Sheekh Shariif: “Dagaal ma wadno, laakiin xaaladda Muqdisho waxay muujinaysaa in nidaamku sii daciifayo”

May 10, 2026

XOGO CUSUB : Cadaymaha Sharci , Dooda Aqoonsiga Somaliland iyo Waji Gabaxa Maamulka Somaliya

May 10, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker