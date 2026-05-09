Ra’iisul Wasaaraha Ingiriiska oo wajahaya cadaadis ah inuu is casilo
Ra’iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa ku adkaystay inuusan iscasili doonin isla markaana uusan “wadanka gelin doonin qalalaase,” xilli Xisbiga Labour-ku uu wajahayo guuldarro weyn oo doorasho.
Natiijooyinka doorashooyinka ka dhacay England, Scotland iyo Wales ayaa kordhiyey cadaadiska la saarayo Sir Keir, iyadoo qaar ka mid ah xildhibaannada shaqaaluhu ay ugu baaqeen inuu dejiyo jadwalka uu xilka uga degayo, inkastoo hadda xubnaha golihiisa wasiirradu ay weli taageerayaan.
Xisbiga Labour-ka ayaa lumiyey awooddii uu ku lahaa Wales, taasoo soo afjartay xukun socday 27 sano, halka Scottish National Party uu weli yahay xisbiga ugu weyn Scotland.
Reform UK ayaa noqday xisbiga ugu faa’iidada badan England, isagoo ku guuleystay in ka badan 1,400 kursi isla markaana la wareegay deegaanno taariikh ahaan ay maamuli jireen Labour-ka iyo Conservative-ka.
Xisbiga Labour-ka ayaa lumiyey in ka badan 1,100 kursi oo goleyaal deegaan ah gudaha England, oo ay ku jiraan goobihii uu siyaasiyan ku xooganaa ee waqooyiga England iyo Midlands, waxaana la filayaa inuu wajaho natiijooyin kale oo adag.