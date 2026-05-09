Israa’iil oo ku dhawaaqday sida ay uga soo horjeeddo dhexdhexaadinta Pakistan ee Iran iyo Mareykanka
Pakistan waxay door dhexdhexaadin ah ka qaadanaysaa sidii loo joojin lahaa khilaafka u dhexeeya Maraykanka iyo Iran. Si kastaba ha ahaatee, Israa’iil uma muuqato inay ku qanacsan tahay doorkan.
Qunsulka Israa’iil ee Mumbai, Yaniv Revach, ayaa yiri: “Uma maleynayo in dowladaydu ay ku faraxsan tahay in Pakistan ay dhexdhexaadiye ka noqoto wada-hadallada u dhexeeya Iran iyo Maraykanka.”
Wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ANI: “Israa’iil lama yeelanayso wax wada-hadal ah Pakistan. Waa Maraykanka iyo Madaxweyne Trump kuwa hogaaminaya wada-hadalladan. Waxaan ku kalsoonahay dowladda Maraykanka inay ilaaliso danaha amniga Israa’iil ee arrintan.”
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxda Iran ayaa labaduba uga mahadceliyay Pakistan doorkeeda dhexdhexaadinta.
Labada dal waxay sidoo kale wakiillo u direen caasimadda Pakistan ee Islamabad si ay uga qaybgalaan wada-hadallada. Israa’iil ma aysan dirin wax wakiil ah kulankaas.