Baarlamaanka Iiraan oo la isugu yeedhay
Baarlamaanka Iran ayaa la isugu yeeray markii ugu horreysay tan iyo weerarkii 28-ka Febraayo ee Maraykanka iyo Israa’iil ay ku qaadeen Iran.Sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ee IRNA.
Afhayeenka baarlamaanka Iran Cabbaas Kodarzi ayaa sheegay in markii ugu horreysay tan iyo dagaalka, goluhu uu kulankiisa ugu horreeya ku qaban doono qaab muuqaal ah.
Kodarzi wuxuu sheegay in kulanka la qaban doono berri oo Axad ah, “iyadoo la raacayo tallaabooyinka la shaaciyay iyo xaaladda jirta, lana adeegsanayo hab muuqaal ah.”
Wuxuu sheegay in kulankaas ay xildhibaannadu kaga hadli doonaan arrimo dhaqaale iyo welwelka dadka ee nolosha, oo uu sababay dagaalku.
Kulankii ugu dambeeyay ee furan ee baarlamaanka Iran wuxuu dhacay 16-ka Febraayo, waxaana lagu soo gabagabeeyay dood ku saabsaneed wax ka beddelka miisaaniyadda sanadka cusub ee Iran.