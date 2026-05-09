Baarlamaanka Iiraan oo la isugu yeedhay

News DeskMay 9, 2026
1 minute read

Baarlamaanka Iran ayaa la isugu yeeray markii ugu horreysay tan iyo weerarkii 28-ka Febraayo ee Maraykanka iyo Israa’iil ay ku qaadeen Iran.Sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ee IRNA.

Afhayeenka baarlamaanka Iran Cabbaas Kodarzi ayaa sheegay in markii ugu horreysay tan iyo dagaalka, goluhu uu kulankiisa ugu horreeya ku qaban doono qaab muuqaal ah.

Kodarzi wuxuu sheegay in kulanka la qaban doono berri oo Axad ah, “iyadoo la raacayo tallaabooyinka la shaaciyay iyo xaaladda jirta, lana adeegsanayo hab muuqaal ah.”

Wuxuu sheegay in kulankaas ay xildhibaannadu kaga hadli doonaan arrimo dhaqaale iyo welwelka dadka ee nolosha, oo uu sababay dagaalku.

Kulankii ugu dambeeyay ee furan ee baarlamaanka Iran wuxuu dhacay 16-ka Febraayo, waxaana lagu soo gabagabeeyay dood ku saabsaneed wax ka beddelka miisaaniyadda sanadka cusub ee Iran.

News DeskMay 9, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Shiinaha oo si weyn ay u taabatay saameynta xidhnaashaha Hormuz

May 9, 2026

Israa’iil oo ku dhawaaqday sida ay uga soo horjeeddo dhexdhexaadinta Pakistan ee Iran iyo Mareykanka

May 9, 2026

Diyaarad dab qabsaday oo dadkii saarnaa laga badbaadiyay

May 9, 2026

Aagga Iiraan ka soo saarto shidaalka oo lagu arkay shidaal sidii daadka u socda

May 9, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker