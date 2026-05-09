Aagga Iiraan ka soo saarto shidaalka oo lagu arkay shidaal sidii daadka u socda
Sawirro dayax-gacmeed lagu qaaday ayaa muujinaya daad saliid ah oo gaaraya 50 kiiloomitir oo laba jibbaaran meel u dhow Jasiiradda Kharg, oo ah xarunta ugu weyn ee soo saarta saliidda Iran.
Weli si rasmi ah looma oga waxa sababay daadkan, kaas oo lagu arkay xeebta galbeed ee jasiiradda.
Hay’adda aan dowliga ahayn oo la socota colaadaha iyo arrimaha deegaanka, The Conflict and Environment Observatory, ayaa sheegtay in calaamadaha muuqda ay muujinayaan in daadku u egyahay daad saliid ah, isla markaana uu u socdo dhinaca koonfureed.
Jasiiradda Kharg waa meesha ay Iran ku leedahay inta badan ceelasha saliidda, dhuumaha shidaalka, haamaha kaydinta, iyo xarumaha kale ee warshadaha saliidda.