Shiinaha oo ka hadlay waxa ka jira in markabkiisa la weeraray
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa Jimciha maanta ah xaqiijisay in markab siday saliid iyo shaqaale Shiinees ah lagu weeraray Gacanka Hormuz, iyadoo walaac xooggan ka muujisay maraakiibta ay saameeyeen colaadda ka socota Bariga Dhexe.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha, Lin Jian, ayaa shir jaraa’id ku sheegay in ay jiraan muwaadiniin Shiinees ah oo saarnaa markabka, isagoo xusay in aan weli la soo werin wax dhaawac ah oo soo gaaray shaqaalaha markabka.
Wakaaladda wararka Shiinaha ee Xiamen ayaa Khamiistii werisay in markab shidaal oo Shiinees ah lagu weeraray meel u dhow marin biyoodka Hormuz Isniinti.