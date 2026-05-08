Dowladda Soomaaliya oo shaacisay in ay 12 kun oo guri u dhisayso shacabka laga saaray dhulka dowladda
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qoshaha dhismaha 12 kun oo guri oo ay ka faa’iideysan doonaan ku dhowaad 80 kun oo qof, sida uu sheegay Wasiirka Howlaha Guud ee Soomaaliya, Ayuub Ismaaciil.
Wasiirka oo maanta saxaafadda kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in qorshahan qaran loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee muddada dheer ku noolaa goobaha aan ku habboonayn sida biyo-mareennada, xarumaha dowladda iyo goobaha waxbarashada.
Wasiirka ayaa sheegay in mashruucana laga billaabayo magaalada Muqdisho, balse uu gaari doono guud ahaan gobollada dalka. Wasiirka ayaa sheegay in dadka barakaca ahaa loo dhisi doono magaalooyin casri ah oo leh adeegyada aasaasiga ah sida iskuullo, xarumo caafimaad, suuqyo iyo goobo ay carruurtu ku ciyaaraan.
Sidoo kale ayuu sheegay in deegaannada cusub laga abuuri doono shaqooyin iyo xarumo waxbarasho oo ay ku jiraan iskuullo farsamada gacanta lagu barto.
Wuxuu intaas ku daray in wejiga koowaad lagu bilaabayo 6 kun oo guri, iyadoo madaxda sare ee dalka ay dhawaan dhagax-dhigi doonaan mashruuca.
Warka kasoo baxay dowladda ayaa ku soo aaday, xilli mucaaradka ay abaabulayaan mudarahaarad ballaaran oo looga soo horjeedo burburinta dhismayaasha iyo barakacinta shacabka magaalada Muqdisho.
Mudahaaradka oo loo ballansan yahay tobanka bishaan May ayay dowladda Soomaaliya isku dayaysaa inay ka hortagto ama joojiso, iyadoo dowladdu ugu baaqday mucaaradka in ay isku soo diyaariyaan gogosha madaxweynuhu dhigay, lana yimaadaan aragtidooda.