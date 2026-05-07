Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland oo Kulan la Qaatay Suldaan Waber

News DeskMay 7, 2026
Less than a minute
Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, ahna ku simaha Madaxweynaha Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa hoygiisa Magaalada Hargaysa ku qaabilay Suldaan Abiibakar Cilmi Wabar oo shalay dalka ku- soo guryo-noqday.
Madaxweyne ku-xigeenka JSL ahna ku-simaha madaxweynaha ayaa ugu horrayntii soo dhaweeyey Suldaanka isaga oo dareensiiyey in Somaliland ay tahay dal ku dhisan wada hadal, is-qancin, isku tanaasul iyo isku duubni.
Madaxweyne ku-xigeenka waxa kulanka ku wehelinayey Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka, Wasiirka Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyadda, Taliyaha Ciidanka Booliska JSL, Gudoomiyaha Guddida Nabadda iyo Agaasimaha Wasaaradda Duulista Hawada iyo Horumarinta Madaarrada.
Dhankiisa, Suldaan Abiibakar Cilmi Wabar ayaa Madaxweyne ku-xigeenka uga mahad naqay soo dhawaynta iyo qadarin­ta loo muujiyey, waxaa aanu bogaadiyey dedaallada ay Xukuumaddu ku bixinayso ilaalinta amniga, horumarka iyo xasilloonida dalka.

News DeskMay 7, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Nigeria iyo Koonfur Afrika oo xiisad culus weli ka dhex taagan tahay

May 7, 2026

“Odayaasha Todoba Dhaxal maraya ee Guurtida Fadhiya umada halaga Qabto….”Musharixiinta Golayaasha

May 7, 2026

Wasiirka arimaha gudaha JSL ayaa ka hadlay dagaal ka dhacay gobolka sanaag

May 7, 2026

“Siyaasi ay madax martay Xukun doonka yaanay amniga Muqdisho wax yeelayn..” Xamse Cabdi Barre.

May 7, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker