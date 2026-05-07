Dowladda Iiraan oo ka fiirsaneysa soo jeedinta Mareykanka ee lagu soo afjarayo dagaalka
Iiraan ayaa sheegtay in soo jeedinta Mareykanka ee lagu soo afjarayo dagaalka “wali la tixgelinayo”, ka dib markii ay soo baxeen warar sheegaya in labada dhinac ay ku dhow yihiin heshiis.
Wargeyska Axios ee ka soo baxa Mareykanka ayaa Arbacadii sheegay in Aqalka Cad uu aaminsan yahay, in laga yaabo inuu soo gabagabeynayo heshiis isfaham oo 14 qodob ah oo uu la galayo Iiraan.
Xubin sare oo ka tirsan baarlamaanka Iiraan ayaa ku gacan saydhay inay tahay “liis rabitaan”, halka afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda uu sheegay in Tehran ay la wadaagi doonto aragtideeda ku aaddan soo jeedinta Mareykanka dhexdhexaadiyeyaasha Pakistan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay in dalkiisu “uu ku dadaalayo inuu xabad joojintan u beddelo mid si joogto ah loogu joojiyo dagaalkan”. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu “wadahadallo aad u wanaagsan la yeeshay Iiraan 24-kii saacadood ee la soo dhaafay” isla markaana heshiis la gaari karo.
Warbaahinta Mareykanka ee Axios waxay ku qeexday qoraalkan qoraal hal bog ah oo 14-dhibcood ah kaas oo dejin kara qaab-dhismeed wadahadallo nukliyeer oo faahfaahsan.
Qodobbada waxaa ka mid ah joojinta kobcinta nukliyeerka Iiraan, qaadista cunaqabataynta, iyo soo celinta marinnada xorta ah ee marin biyoodka Hormuz.
Waxay soo xiganaysaa laba sarkaal oo Mareykan ah iyo laba ilo kale – oo aan la magacaabin – kuwaas oo ay ku tilmaantay inay yihiin kuwo lagu wargeliyay arrimaha. Ilo-wareedyadan ayaa lagu soo waramayaa inay sheegayaan in shuruudo badan oo ku xusan qoraalka ay ku xirnaan doonaan heshiis kama dambays ah oo la gaaro.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in laba ilo oo lagu wargaliyay dhexdhexaadinta u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ay xaqiijiyeen in macluumaadka uu markii hore soo sheegay Axios, laakiin soo jeedinta si cad looma shaacin.