Iran oo sheegtay in Shiinuhu soo afmeeri doono dagaalkii iyaga iyo Maraykanka

News DeskMay 6, 2026
Less than a minute

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi, oo Arbacadan booqanaya Beijing, ayaa sheegay in Tehran ay rajaynayso in China ay taageerto qaab-dhismeed cusub oo gobolka ah oo kaas ku aaddan “dagaalka joojin”, kaas oo ay la wadaagayaan Maraykanka iyo Israa’iil.

Araghchi ayaa mar kale ku celiyay kalsoonida Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay ku qabto Shiinaha, isagoo ku qoray barta X.

Wuxuu carrabka ku adkeeyay in Tehran “ay rajaynayso in Beijing ay taageerto dhismaha qaab-dhismeed cusub oo gobolka ah oo isku dheelli tiraya horumarka iyo amniga.”

News DeskMay 6, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Nuuxrka Qodobada ka Soo Baxay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland

May 6, 2026

Iiraan iyo Sacuudiga oo telefoonka ku wada hadlay

May 6, 2026

Trump oo sheegay in dagaalku dhammaan doono haddii Iran heshiis gasho

May 6, 2026

DEG DEG : Itoobiya Oo Indhaha Ku Haysa Aqoonsiga Imaaratka ee Somaliland!

May 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker