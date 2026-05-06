Iran oo sheegtay in Shiinuhu soo afmeeri doono dagaalkii iyaga iyo Maraykanka
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi, oo Arbacadan booqanaya Beijing, ayaa sheegay in Tehran ay rajaynayso in China ay taageerto qaab-dhismeed cusub oo gobolka ah oo kaas ku aaddan “dagaalka joojin”, kaas oo ay la wadaagayaan Maraykanka iyo Israa’iil.
Araghchi ayaa mar kale ku celiyay kalsoonida Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay ku qabto Shiinaha, isagoo ku qoray barta X.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in Tehran “ay rajaynayso in Beijing ay taageerto dhismaha qaab-dhismeed cusub oo gobolka ah oo isku dheelli tiraya horumarka iyo amniga.”