Mareykanka oo duqeeyay doomaha dheereeya ee Iiraan xilli Iiraan ay weerar ku qaaday xarunta shidaalka ee Imaaraadka Carabta

News DeskMay 5, 2026
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu duqeeyay toddobo doomood oo “dheereeya” Iiraan ah oo ku sugan Gacanka Hormuz, xilli Washington ay raadineyso inay maraakiibta ku xayiran Gacanka ka hagto marin biyoodka oo inta badan xiran.

Imaaraadka Carabta iyo Kuuriyada Koonfureed labaduba waxay Isniintii sheegeen in la duqeeyay maraakiibta ku sugan kanaalka muhiimka ah. Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale sheegay in dab uu ka kacay dekedda shidaalka ee Fujairah ka dib weerar Iiraan ay geysatay.

Shirkadda maraakiibta ee Maersk ayaa BBC-da u sheegtay in mid ka mid ah maraakiibteeda calanka Mareykanka uu si guul leh uga baxay marin biyoodka isagoo haysta ilaalin milatari oo Mareykan ah – iyadoo Trump uu ugu yeeray “Xorriyadda Mashruuca”.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in dhacdooyinka ka dhacay marin biyoodka “ay caddeynayaan in xal militari uusan jirin oo lagu xallin karo xiisad siyaasadeed”.

Trump ayaa yiri: “Waxaan soo ridey toddobo doonyood oo yaryar ama, sida ay jecel yihiin inay ugu yeeraan, doonyo ‘degdeg ah’. Waa waxa kaliya eeu harsan.” Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay adeegsadeen diyaaradaha qumaatiga u kaca si ay u weeraraan doonyaha.

