Qiimaha shidaaka ayaa kordhay kaddib markii Iran ay sheegtay in ay weerartay markab dagaal
Qiimaha shidaalka ayaa si lama filaan ah u kacay kadib markii warbaahinta dowladda Iiraan ay sheegtay in markab dagaal oo Maraykan ah lagu dhuftay gantaallo meel u dhow Marinka Hormuz.
Qiimaha caalamiga ah ee saliidda cayriin ayaa si degdeg ah kor ugu kacay in ka badan $4 halkii foosto daqiiqado gudahood markii uu soo baxay warka ku saabsan weerarka.
Qiimaha wax yar ayuu dib u dhacay kaddib markii Maraykanku diiday in weerarkaasi dhacay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa xalay ku dhawaaqay qorshe lagu galbinayo maraakiibta ku xayiran khaliijka, isagoo ku tilmaamay “tallaabo bini’aadannimo.”
Haddii isku dayga lagu marinayo maraakiibta marinka uu sababo dib u qarax colaadeed, taasi waxay hoos u dhigi kartaa rajada ah in qulqulka shidaalka iyo gaaska dib u bilaabmo, waxayna u badan tahay in ay sii kordhiso qiimaha shidaalka si ka sii badan makii hore inta uu joogay.