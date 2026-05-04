Iran ayaa beenisay sheegashada Mareykanka ee ah in Maraakiib mareen Hormuz
Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iran (IRGC) ayaa ku tilmaamay sheegashada Mareykanka ee ku saabsan maraakiib maray marin-biyoodka Gacanka Hormuz “been cad”.
Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ayaa hore u sheegay in laba markab oo ganacsi oo wata calanka Mareykanka ay “si guul leh uga gudbeen Gacanka Hormuz”.
Warbaahinta dowladda Iran ayaa hada baahisay bayaan ka soo baxay IRGC oo sheegaya in “aanay jirin maraakiib ganacsi ama kuwa shidaal qaada” oo maray gacanka Hormuz “saacadihii u dambeeyay”.
IRGC waxay sheegen in hadallada Mareykanka ay yihiin “kuwa aan sal lahayn oo gebi ahaanba been ah”, waxayna ka digtay in dhaqdhaqaaq kasta oo ka baxsan amarrada ciidanka badda ee IRGC uu “wajihi doonon khatar daran”.