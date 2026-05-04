Imaaraatka ayaa sheegay dab ka dhashay weerar drone oo Iran ku soo qaaday dakad shidaal

News DeskMay 4, 2026
Less than a minute

Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in dab weyn uu ka kacay dekedda shidaalka ee Fujairah kaddib weerar diyaarado drone ah oo laga soo qaaday Iiraan, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta hoose oo dowladda ka tirsan.

Fujairah waa dekedda ugu weyn ee Imaaraadka iyo xarunta ugu weyn ee kaydinta shidaalka. Kahor xabbad-joojinta, sidoo kale waxaa lagu bartilmaameedsaday weerarro drone ah.

War-saxaafadeed lagu baahiyay baraha bulshada, xafiiska warbaahinta ee dowladda Fujairah ayaa lagu sheegay in kooxaha difaaca madaniga ah ay ku howlan yihiin xakamaynta dabka.

Warbixinta weerarkan ayaa timid xilli wasaaradda difaaca ee Imaaraadka ay sheegtay in ay qabatay saddex gantaal oo laga soo tuuray Iiraan. Dowladda Iran weli wax faahfaahin ah kama bixin weerarkan.

News DeskMay 4, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Qiimaha shidaaka ayaa kordhay kaddib markii Iran ay sheegtay in ay weerartay markab dagaal

May 4, 2026

Wasiirro ka kala socda xukuumada Somaliland iyo Itoobiya ayaa dhagax dhigay biriijka Tog-Wajaale.

May 4, 2026

Waa khatar in maraakiib laga gudbiyo Hormuz, ayuu yidhi kabtan ciidamada badda Mareykanka oo hore

May 4, 2026

Iran ayaa beenisay sheegashada Mareykanka ee ah in Maraakiib mareen Hormuz

May 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker