Imaaraatka ayaa sheegay dab ka dhashay weerar drone oo Iran ku soo qaaday dakad shidaal
Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in dab weyn uu ka kacay dekedda shidaalka ee Fujairah kaddib weerar diyaarado drone ah oo laga soo qaaday Iiraan, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta hoose oo dowladda ka tirsan.
Fujairah waa dekedda ugu weyn ee Imaaraadka iyo xarunta ugu weyn ee kaydinta shidaalka. Kahor xabbad-joojinta, sidoo kale waxaa lagu bartilmaameedsaday weerarro drone ah.
War-saxaafadeed lagu baahiyay baraha bulshada, xafiiska warbaahinta ee dowladda Fujairah ayaa lagu sheegay in kooxaha difaaca madaniga ah ay ku howlan yihiin xakamaynta dabka.
Warbixinta weerarkan ayaa timid xilli wasaaradda difaaca ee Imaaraadka ay sheegtay in ay qabatay saddex gantaal oo laga soo tuuray Iiraan. Dowladda Iran weli wax faahfaahin ah kama bixin weerarkan.