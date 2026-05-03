Burcad badeedda Soomaaliya oo xeebaha dalka Yemen ka afduubtay markab shidaal
Ciidamada Ilaalada Xeebaha Yemen ayaa sheegay in markab shidaal sida oo ku sugnaa xeebaha gobolka Shabwa ay la wareegeen rag hubeysan oo aan la aqoonsan, kuwaas oo markabka u jiheeyay dhanka xeebaha Soomaaliya.
War kooban oo ay soo saareen ciidamada taageersan dowladda Yemen ayaa lagu xaqiijiyay in ay heleen warbixin ku saabsan afduubka markabka lagu magacaabo M/T Eureka, kaas oo marayay biyaha koonfurta Yemen.
Sida lagu sheegay warka, kooxaha hubeysan oo la aaminsan yahay in ay yihiin burcad badeed Soomaali ah ayaa markabka fuulay, kaddibna si buuxda ula wareegay, iyagoo beddelay jihadiisa una leexiyay Gacanka Cadmeed.
Markabka ayaa la kulmay weerar hubeysan oo ay geysteen shaqsiyaad aan la aqoonsan, kuwaas oo ugu dambeyn gacanta ku dhigay, sida lagu yiri bayaanka, iyadoo la xusay in baaritaanno ay socdaan.
Markii ay heleen xogta, ciidamada Ilaalada Xeebaha ayaa bilaabay howlgallo degdeg ah, iyagoo ka diray laba doonyood oo roondo ah magaalada Cadan iyo kuwo kale oo yaryar oo ka baxay Shabwa si ay u baadi-goobaan markabka.
Ciidamada ayaa sheegay in howlgalka lagu fulinayo xaalado adag iyo awood xaddidan, balse ay wadaan dadaallo lagu raadinayo markabka iyo badbaadinta shaqaalaha saaran.
Sidoo kale, waxaa la tilmaamay in ay jiraan wada-shaqeyn lala sameeyay hay’ado caalami ah iyo kuwa ammaanka badda ee ka howlgala Gacanka Cadmeed, taasoo gacan ka geysatay aqoonsiga goobta uu markabku marayo.
Dhacdadan ayaa ku soo beegmeysa xilli ay sii kordhayaan walaacyada amniga badda ee koonfurta Yemen, iyadoo United Kingdom Maritime Trade Operations ay horay uga digtay khataraha sii kordhaya.