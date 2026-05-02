Trump oo mar kale weerar afka ah ku qaaday Soomaaliya iyo Ilhaan Cumar
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale hadallo aflagaado iyo eedeyn xanbaarsan u jeediyay Soomaalida iyo xildhibaanad Ilhan Cumar, xilli uu khudbad ka jeedinayay gobolka Florida.
Trump ayaa si jees-jees ah uga hadlay Soomaaliya, isagoo ku tilmaamay dal ay ka jirto dhibaatooyin amni iyo dambiyo badan.
Wuxuu sidoo kale weerar afka ah ku qaaday Ilhaan Cumar, isagoo sheegay inay tahay qof dibadda ka timid balse haddana talo ka bixinaysa sida Mareykanka loo maamulo.
Madaxweynaha ayaa intaas ku daray hadallo horey loogu beeniyay oo ku saabsanaa nolosha gaarka ah ee Ilhaan Cumar, arrimo muddo hore baaritaanno lagu sameeyay balse aan wax caddeyn ah loo helin.
Trump ayaa sidoo kale dhaleeceeyay dadka asal ahaan Soomaalida ah ee ku nool Mareykanka, isagoo ku eedeeyay khiyaano iyo musuq, hadallo si weyn looga cambaareeyay gudaha Mareykanka.
Dhanka kale, wuxuu weerar afka ah ku qaaday xisbiga Dimuqraadiga, isagoo ku eedeeyay inay ka hadlaan sare u kaca qiimaha nolosha, halka uu sheegay in iyaga laftoodu qayb ka yihiin dhibaatadaas.
Hadaladan cusub ee Trump ayaa kusoo aadaya xilli ololaha doorashada Mareykanka uu sii kululaanayo, waxaana la filayaa inay dhalin doonaan falcelin siyaasadeed iyo cambaareyn hor leh.