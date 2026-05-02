“Mareykanka oo ka been sheegaya xaddiga dagaalka Iran” – Araqchi
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Abbas Araqchi, ayaa sheegay in Waaxda Difaaca ee Mareykanka (Pentagon) ay bixinayso macluumaad aan sax ahayn oo ku saabsan kharashka dhabta ah ee dagaalka ka dhanka ah Iiraan.
Hadalkaasi waxa uu yimid kaddib markii Wasiirka Difaaca ee Mareykanka, Pete Hegseth, uu sheegay in Mareykanku ku bixiyay qiyaastii 25 bilyan oo doollar dagaalka.
Isaga oo uga jawaabaya sheegashooyinkaasi bartiisa X, Araqchi waxa uu sheegay in Pentagon‑ku been sheegayo, isaga oo ku dooday in tallaabooyinka Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ay illaa hadda Mareykanka ugu kaceen 100 bilyan oo doollar, taas oo afar jibbaar ka badan qaddarka si rasmi ah loo shaaciyay.
Araqchi waxaa kale oo uu sheegay in kharashaadka dadban ee ku dhacaya canshuur‑bixiyeyaasha Mareykanka ay ka sii badan yihiin, isaga oo tilmaamay in kharashka bille ah ee ku dhacaya qoys kasta oo Mareykan ah uu ku dhowaanayo 500 oo doollar, isla markaana uu si degdeg ah u sii kordhayo.
Waxa uu sheegay in siyaasadda loo yaqaan “Israel first” (Israa’iil mudnaan leh) ay ka dhigeyso Mareykanka mid dib u dhacaya.
Hadalkan ayaa imanaya xilli Wasiirka Difaaca ee Mareykanka, Pete Hegseth, uu hortagayo Guddiga Adeegyada Hubaysan ee Golaha Wakiillada, isaga oo difaacaya adeegsiga dagaal ka dhan ah Iiraan.
Hegseth waxa uu sheegay in kharashka dagaalka illaa hadda lagu qiyaasay 25 bilyan oo doollar, isaga oo ku adkaystay in kharashaadkaasi ay ahaayeen kuwo lagama maarmaan ah si looga hortago in Iiraan hesho hub nukliyeer ah.