Soomaaliga lagu tuhmayay weerarka bulshada Yahuuda oo maxkamad lasoo taagay
Nin ayaa loo soo taagay maxkamada iskuday dil, kadib markii laba laba nin oo Yahuud ah lagu toorreeyay Waqooyiga London Arbacadii. Essa Suleiman oo 45 sano jir ah ayaa lagu soo eedeeyya iskuday kale oo dil oo uu ku weeraray qof saddexaad horraantii maalinta, Koonfurta London. Waxaa uu dhaawacay Shloime Rand oo 34 sano jir ah iyo Moshe Shine oo 76 sano jir ah.
Waxaa uu ku dhashay Soomaaliya, hase ahaatee waxaa uu ku tagay UK sifo sharci ah isaga oo carruur ah, haddana waxa uu ahaa muwaadin British ah, sida ay saraakiishu sheegeen.
Kiiskiisa ayaa loo diray Old Bailey, halkaasi oo uu kasoo muuqan doono 15-ka bisha May gar-maqal horudhac ah. Waxaa dib loogu celiyay xabsiga oo lagu sii hayn doono