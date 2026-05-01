Iran oo ku tilmaantay cunaqabataynta dekedaheeda mid “aan la aqbali karin”, Trump oo ka fiirsanaya tallaabo militari
Madaxweynaha Iran, Masoud Pezeshkian, ayaa si adag uga hadlay tallaabooyinka ay Maraykanku ku xaddidayaan dekedaha dalkiisa, isaga oo ku tilmaamay “fidinta hawlgallo militari” oo ay Washington waddo, isla markaana “aan la aqbali karin”.
Pezeshkian ayaa sheegay in cunaqabataynta badda ee lagu soo rogay Iran ay si toos ah u dhaawacayso madaxbannaanida dalkaas, isla markaana ay kordhin karto xiisadda ka taagan Bariga Dhexe, xilli ay horeba u jireen isku dhacyo kala duwan oo ka socda gobolka.
Dhankiisa, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in dib loo bilaabo dagaal ka dhan ah Iran, isaga oo xusay in “laga yaabo in loo baahdo” tallaabo noocaas ah. Trump ayaa sidoo kale tilmaamay in wadahadallada la xidhiidha xaaladda Iran ay yihiin kuwo xaddidan oo ay ogyihiin tiro yar oo mas’uuliyiin ah.
Warbaahinta Tasnim ee Iran ayaa sheegtay in dhaqdhaqaaqyo difaac cirka ah laga maqlay caasimadda Tehran, kuwaas oo la xidhiidha ka hortagga diyaarado yaryar iyo kuwa basaaska ah (drones), taas oo muujinaysa heerka feejignaanta amni ee dalkaas.
Dhinaca kale, xaaladda koonfurta Lubnaan ayaa sii xumaanaysa, iyadoo wakaaladda wararka qaranka Lubnaan ay sheegtay in duqeymo ay Israa’iil ka fulisay halkaas ay hal maalin gudaheed ku dileen in ka badan 30 qof. Tani waxay si weyn u wiiqaysaa xabbad-joojin uu Maraykanku gadhwadeen ka ahaa oo u dhexaysay Lubnaan iyo Israa’iil.
Sidoo kale, Israa’iil ayaa sheegtay inay wareejin doonto 175 qof oo ka mid ahaa dhaqdhaqaaqayaal saarnaa markab gargaar u waday Qasa, kuwaas oo lagu qabtay biyaha caalamiga ah, una gudbin doonto dowladda Giriigga. Tallaabadan ayaa dhalisay dhaleeceyn caalami ah, maadaama ay ka dhacday meel ka fog marinka Qasa oo dagaallo ka socdaan.
Guud ahaan, xiisadda gobolka ayaa sii kordhaysa, iyadoo hadallada kulul ee u dhexeeya Iran iyo Maraykanka, iyo sidoo kale colaadaha ka taagan Lubnaan iyo Qasa, ay muujinayaan halis sii kordheysa oo ku wajahan xasilloonida Bariga Dhexe.