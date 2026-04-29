Mucaaradka Somaliland oo si kala duwan uga falceliyay muddo kordhinta Golaha Guurtida
Xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa jawaabo is khilaafsan ka bixiyay muddo kordhinta uu Golaha Guurtidu u sameeyay golayaasha Wakiillada iyo deegaanka, taas oo dhalisay dood siyaasadeed oo xooggan. Muddo kordhintan oo gaadhaysa 27 bilood ayaa si weyn u soo jiidatay dareenka siyaasiyiinta iyo shacabka.
Guddoomiyaha xisbiga Kulmiye, Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in Guddiga Doorashooyinku codsadeen muddo 10 bilood oo keliya si ay u qabtaan doorashooyinka, isla markaana arrintaas lagu soo bandhigay kulan uu qabtay Madaxweynaha. Wuxuu xusay in xisbigoodu ku taliyay in la ogolaado oo keliya muddadaas kooban.
Maxamed Kaahin ayaa tilmaamay in Golaha Guurtidu ka leexday taladii loo gudbiyay, isla markaana ay si iskood ah ugu kordhiyeen 27 bilood. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in mawqifkoodu yahay in doorashooyinka lagu qabto wakhtigooda, isaga oo ku sifeeyay go’aanka mid dhaawacaya sumcadda dimuqraadiyadda Somaliland.
Dhankiisa, Guddoomiyaha xisbiga KAAH, Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in muddokordhintu ayna u wanaagsanayn geeddi-socodka doorashooyinka Somaliland. Wuxuu xusay in dib-u-dhaca doorashooyinku ka dhashay khilaafaad siyaasadeed iyo go’aanno isbedbedel badan oo muddo socday.
Maxamuud Xaashi ayaa sidoo kale eedda dusha ka saaray xukuumadda uu hoggaamiyo xisbiga Waddani, isaga oo ku dhaliilay inay si khaldan uga faa’iidaysatay khilaafaadka jira, islamarkaana ay xannibtay fursado lagu gaadhi lahaa xal looga baaqsan karo muddokordhintan.
Si kastaba ha ahaatee, wuxuu difaacay Golaha Guurtida, isaga oo sheegay in go’aankoodu ku yimid soo jeedin aan ku dhisnayn talo-wadaag buuxa iyo hannaan diiwaangelin oo la isku raacsan yahay. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in xisbiga KAAH uu aaminsan yahay in xal waara lagu gaadhi karo oo keliya hirgelinta diiwaangelin cusub oo dhammaystiran.
Dhanka kale, falcelin xooggan ayaa ka soo baxday bulshada reer Somaliland, iyadoo dad badan ay si cad uga horyimaadeen muddokordhintan dheer. Qaar ka mid ah shacabka ayaa ku eedeeyay Golaha Guurtida in ay u sameeyeen muddo kordhinta dano shakhsi ah, taas oo ay sheegeen inay ka hor imanayso rabitaanka dadweynaha iyo hannaanka dimuqraadiyada.