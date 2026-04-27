Qoyska kabtanka markabka la afduubay Soomaaliya oo codsi degdeg ah u diray dowladda Indonesia
Qoyska Ashari Samadikun, oo ah kabtanka markabka shidaalka qaada ee Honour 25, ayaa ka codsaday dowladda Indonesia inay si degdeg ah u farageliso, kaddib markii markabkaasi ay qabsadeen burcad-badeed Soomaaliyeed shan maalmood ka hor.
Ashari, oo 33 jir ah, kana soo jeeda degmada Pattallassang ee gobolka Gowa, ayaa ka mid ah shaqaalaha lagu haysto gacanta burcad-badeedda. Wuxuu yahay kabtanka markabka wata calanka Imaaraadka Carabta, kaas oo ka soo shiraacday Cumaan kuna sii jeeday Soomaaliya 21-kii Abriil, iyadoo ay saarnaayeen 16 shaqaale ah.
Hooyadiis, Siti Aminah, ayaa ilmeysay iyadoo gacanta ku haysa sawirka wiilkeeda, xilli ay warbaahinta maxalliga ah ka jeedinaysay baaq.
“Wuxuu ahaa tiirka qoyska, mar walbana si weyn ayuu u daryeeli jiray walaalihiis iyo waalidkiis. Aad ayaan uga naxay markii aan maqlay warkan. Waxaan ka baryayaa madaxweyne Prabowo inuu caawiyo wiilkayga oo ay burcad-badeeddu haystaan maalmo badan,” ayay tiri.
Xaaska Ashari, Santi Sanaya, ayaa sheegtay in xiriirkii ugu dambeeyay ee ay la yeelato ninkeeda uu ahaa fariin cod ah oo WhatsApp ah oo uu diray 21-kii Abriil.
“Habeenkii Talaadada ayuu ii soo diray fariin cod ah oo uu ku sheegay in markabka la weeraray. Intaas ka dib aad ayay u adkaatay in lala xiriiro,” ayay tiri.
Qoyska ayaa sheegay in wada-hadallo u dhexeeya shirkadda markabka leh iyo burcad-badeedda ay socdaan, balse aan weli si rasmi ah loo xaqiijin natiijada.
“Waxaa naloo sheegay in xaaladda markabka ay mar walba is beddelayso. Haddii burcad-badeeddu dareemaan khatar, badqabka shaqaaluhuna halis ayuu geli karaa,” ayay raacisay Santi.
Inkasta oo shaqaaluhu ay ka shaqeynayeen markab wata calan shisheeye, haddana qoyska ayaa rajo ka muujiyay in dowladda Indonesia ay ilaalin siiso muwaadiniinteeda dibadda jooga.
“Qoys ahaan waxaan rajeyneynaa in dowladda ay gacan ka geysato sidii ninkeyga iyo shaqaalaha kale ay si nabad ah ugu soo laaban lahaayeen,” ayay tiri.
17-ka shaqaale ee la afduubay, afar ka mid ah waa muwaadiniin Indonesian ah. Burcad badeedda afduubatay ayaa la sheegay inay dalbadeen madax furasho, inkastoo aan la ogayn inta uu le’eg yahau madax furashada ay dalbadeen kooxaha burcad badeedda.