Weerar Hubeysan Oo Lagu Qaaday Casho Suxufiyiinta Maraykanka Loogu Sameeyay Aqalka Cad
Weerar hubeysan ayaa habeenkii Sabtida ka dhacay afaafka hore ee hool lagu qabanayay casho sanadle ah oo suxufiyiinta loogu sameeyo Aqalka Cad ee magaalada Washington, halkaas oo uu ku sugnaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo masuuliyiin sare oo ka tirsan dowladdiisa.
Ninka weerarka geystay oo watay qoryo iyo mindiyo ayaa isku dayay inuu gudaha u galo hoolka, balse waxaa si degdeg ah u qabtay ciidamada Sirdoonka, iyadoo madaxweynuhu uu si nabad ah uga badbaaday dhacdada.
Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in ninka weerarka fuliyay uu rasaas furay, taas oo sababtay jahawareer iyo cabsi soo wajahday boqolaal qof oo ku sugnaa goobta. Martidii ka qayb galaysay cashada ayaa si degdeg ah ugu dhuuntay miisaska hoostooda, iyadoo qaar ka mid ah ay sheegeen inay maqleen dhowr xabbadood oo ka dhacayay bannaanka hoolka weyn ee hoteelka.
Sida ay sheegeen saraakiil ammaanka ka tirsan, mid ka mid ah askarta fulinaysay hawlgalka ayaa la toogtay, balse xabbaddu waxay ku dhacday jaakadda xabbada-celisa ee uu xidhnaa, taas oo badbaadisay noloshiisa. Dhaawaca askarigaasi ayaa lagu tilmaamay mid fudud, waxaana la filayaa inuu si buuxda u bogsado.
Eedeysanaha weerarka geystay ayaa lagu magacaabay Cole Tomas Allen, oo 31 jir ah kana soo jeeda gobolka California. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ninkan loo arko inuu yahay qof kaligiis falkaasi sameeyay Ii aanay cid kale ka dambayn, isla markaana weli lama helin caddeyn muujinaysa in koox kale ay ku lug lahayd.
Madaxweyne Donald Trump oo saacado kadib la hadlay warbaahinta kana hadlayay dhacdada, ayaa sheegay in weerarku ahaa mid lagu badhtilmaameedsaday isaga, isagoo ku tilmaamay ninka falka geystay “qof maskax ahaan xanuunsan.” Trump ayaa sidoo kale xusay in dadka saameynta leh mar walba ay noqdaan badhtilmaameed.
Duqa magaalada Washington Muriel Bowser ayaa dhankeeda sheegtay in ayna jirin wax muujinaya khatar kale oo weli taagan, isla markaana ayna jirin dad kale oo lala xidhiidhinayo weerarka. Waxay intaas ku dartay in xaaladda magaalada ay hadda degan tahay, isla markaana aanay jirin cabsi laga qabo amniga guud.
Dhacdadan ayaa timid xilli xasaasi ah oo Mareykanku ku jiro xaalad dagaal oo ka dhaxaysa Iran, iyadoo ay goobta ku sugnaayeen masuuliyiin sare oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeenka, wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha dibadda. Inkastoo weerarku cabsi geliyay ka qaybgalayaasha, haddana tallaabada degdegga ah ee ciidamada ammaanka ayaa ka hortagtay khasaare weyn.