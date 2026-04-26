Trump:Dhacdadani aad bay uga naxday Melania
Donald Trump ayaa sheegay in munaasabadda dib loo qaban doono waqti dambe, isagoo intaas ku daray in dhacdadani ay u ahayd “waayo-aragnimo naxdin leh” oo ku dhacday xaaskiisa Melania Trump.
“Ma ogolaan doonno in qofna uu la wareego bulshadeenna,” ayuu yiri.
Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu markii hore ka caga jiiday inuu goobta ka tago: “Waxaan si aad ah isku dayay inaan sii joogo,” balse waxaa lagula taliyay inuu ka baxo goobta iyadoo la raacayo habraacyada amniga, maadaama aysan caddayn in uu jiro hal qof oo kaliya oo wax toogtay.