Hogaamiyayaasha dunidu oo fariimo diirran u fidiyaTrump ka dib rasaastii ka dhacday Aqalka Cad
Hoggaamiyeyaasha caalamka ayaa ka falceliyay toogashadii ka dhacday cashadii wariyayaasha ee Aqalka Cad.
Ra’iisul Wasaaraha Canada, Mark Carney, ayaa sheegay inuu “nafis dareemayo” maadaama Madaxweyne Donald Trump iyo marwada koowaad, iyo sidoo kale dadkii goobta joogay, ay bad qabaan. Wuxuu intaas ku daray: “nayadahena waxay la jiraan dhammaan kuwa ay ruxday dhacdadan naxdinta leh.”
Ra’iisul Wasaaraha Australia, Anthony Albanese, ayaa sidoo kale sheegay inuu “ku faraxsan yahay” in dadka goobta joogay ay bad qabaan. “Waxaan bogaadineynaa shaqada Adeegga adeegga qaranka iyo hay’adaha fulinta sharciga,” ayuu yiri.
Kaja Kallas, oo ah diblomaasiga ugu sarreeya ee Midowga Yurub, ayaa muujisay taageeradeeda madaxweynaha Mareykanka, marwada koowaad iyo dhammaan ka qeybgalayaasha, iyadoo raacisay in “rabshadaha siyaasadeed aysan meel ku lahayn dimuqraadiyadda.”
Ku-simaha madaxweynaha Venezuela, Delcy Rodríguez, ayaa “si adag u cambaareysay weerarka la isku dayay”.
Ra’iisul Wasaaraha Pakistan, Shehbaz Sharif, ayaa sheegay inuu “si qoto dheer uga naxay” toogashada, wuxuuna u diray “ duco iyo niyad wanaag”.
Ra’iisul Wasaaraha India, Narendra Modi, ayaa sheegay isna ka mid ah madaxda muujisay sida ay dhacdadan uga xun yihiin.
“Waxaan diraynaa xushmadeyna,” ayay tiri madaxweynaha Mexico, Claudia Sheinbaum, iyadoo raacisay in “rabshaddu aysan waligeed noqon karin waddada saxda ah.