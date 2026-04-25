Wadahadalladii Iiraan iyo Maraykanka oo dib uga furmaya Pakistan
Wadahadalladii u dhexeeyay dalalka Iiraan iyo Maraykanka ayaa la filayaa in dib looga bilaabo dalka Pakistan, iyadoo dadaallo diblomaasiyadeed oo xooggan ay socdaan si loo dejiyo xiisadda gobolka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iiraan, Abbas Araghchi, ayaa gaadhay caasimadda Islamabad, halkaas oo uu kula kulmay mas’uuliyiin sare oo Pakistani ah, si ay uga wada hadlaan doorka Pakistan ee dhexdhexaadinta.
Dhanka kale, Aqalka Cad ayaa xaqiijiyay in ergada Maraykanka ee Steve Witkoff iyo Jared Kushner ay u safri doonaan Islamabad, si ay uga qayb qaataan wadahadallada. Si kastaba ha ahaatee, Iiraan ayaa sheegtay in aan weli la qorshayn kulan toos ah oo dhex mara labada dal, balse fariimaha Tehran lagu gudbin doono iyada oo loo marayo Pakistan.
Mas’uuliyiinta Pakistan ayaa muujiyay rajo taxaddar leh, iyagoo aaminsan in dadaalladan ay horseedi karaan in si toos ah dib loogu bilaabo wada-xaajoodyadii u dhexeeyay Washington iyo Tehran.
Dib u furashada wadahadalladan ayaa imanaysa xilli xaaladda gobolka ay kacsan tahay, iyadoo ay socdaan isku dhacyo iyo xiisado sii kordhaya, taasoo sare u qaadaysa muhiimadda dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu baadi-goobayo xal waara.