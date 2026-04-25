Mareykanka oo qorsheynaya inuu cunaqabateynta ka qaado Eritrea
Mareykanka ayaa doonaya inuu qaado cunaqabateynta saaran Eritrea isla markaana dib u soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee uu la leeyahay Asmara, sida uu sheegay joornaalka The Wall Street Journal.
Wargeyska — oo ka mid ah warbaahinta ugu saameynta badan Mareykanka — ayaa sheegay in Washington ay rabto inay dib u cusbooneysiiso xiriirka ay la leedahay “dal go’doonsan balse istaraatiiji ahaan aad u muhiim ah, Eritrea”, iyadoo soo xiganaysa ilo diblomaasiyadeed.
Sida maqaalka lagu sheegay, qaadista cunaqabateynta Eritrea iyo dib u soo celinta xiriirka waxaa si weyn u saameeyay dhibaatooyinka gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ka dhashay dagaalka Mareykanka iyo Israa’iil ee ka dhanka ah Iran, iyo xiritaanka Marinka Hormuz.
Maqaalka ayaa sidoo kale tilmaamaya in ay muhiim tahay in xiriir lala yeesho Eritrea, oo leh xeeb istaraatiiji ah oo ku taalla Badda Cas, xilli kooxda Xuutiyiinta ee Yemen oo ay Iran taageerto ay ku hanjabayaan inay xiraan Marinka Bab el-Mandeb sababo la xiriira dagaalka Iran.
Sida uu wargeysku sheegay, lataliyaha sare ee Donald Trump ee arrimaha Afrika, Masad Fares Byulos, ayaa hore ula kulmay Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Osman Saleh.