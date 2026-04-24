Xabbad-joojinta ka jirta Lubnaan oo la kordhiyay; Trump oo cadaadis saaraya Iiraan
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in muddo saddex toddobaad ah lagu kordhiyay xabbad-joojinta ka jirtay koonfurta Lubnaan, taas oo la filayay inay dhammaato maalinta Axadda.
Trump ayaa sheegay inuu rajeynayo in mustaqbalka dhow uu martigelin doono hoggaamiyeyaasha Israa’iil iyo Lubnaan si loo xoojiyo dadaallada nabadeed. Wuxuu sidoo kale cadeeyay in aanay culays ku ahayn joojinta colaadda kala dhaxeysa Iran, balse wuxuu sheegay in waqtigu ku sii yaraanayo Tehran.
“Anigu waqti badan ayaan haystaa, balse Iiraan ma haysato – saacadda ayaa socota,” ayuu Trump ku qoray baraha bulshada.
Dhanka kale, Maraykanka ayaa sii xoojinaya awooddiisa milatari ee Bariga Dhexe, iyadoo markab dagaal oo saddexaad oo nooca diyaaradaha xambaara ah la geeyay gobolka. Markabka USS George H. W. Bush ayaa ku biiray USS Gerald R. Ford iyo USS Abraham Lincoln, taas oo ka dhigaysa awood xoogan oo ciidan badeed ah.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Trump uu amar ku bixiyay in la “toogto lana dilo” maraakiibta Iiraan ee isku dayaya inay miinooyin dhigaan marin-biyoodka Hormuz, halkaas oo muhiim u ah ganacsiga shidaalka caalamka.
Saraakiisha Iiraan ayaa dhankooda sheegay in aan wax wadahadal ah dib loo bilaabi doonin ilaa laga qaado go’doominta badda ee Maraykanku ku hayo dekedahooda.
Xaaladda gobolka ayaa weli ah mid kacsan, iyadoo dadaallada diblomaasiyadeed iyo isku-uruurinta ciidamada ay si isku xawaare ku socdaan.