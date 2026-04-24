Wasiiradda arrimaha dibadda ee Iran iyo Pakistan oo wadahadal yeeshay
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa saraakiil sare oo Pakistaniyiin ah ayaa ka wadahadlay colaadda jirta, xilli Pakistan ay diyaar u tahay inay martigeliso wadahadallo nabadeed oo dhexmara Mareykanka iyo Iiraan.
Abbas Araghchi ayaa qoraal uu soo dhigay barta Telegram-ka ku sheegay inuu wadahadallo la yeeshay Ishaq Dar, oo ah Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Pakistan, iyo Taliyaha Ciidanka Pakistan, Field Marshal Asim Munir.
Wuxuu sheegay inay ka wadahadleen “horumarrada gobolka iyo arrimaha la xiriira xabbad-joojinta.” Araghchi ma uusan cayimin inuu ka hadlayay xabbad-joojinta Mareykanka iyo Iran, tan u dhexaysa Israa’iil iyo Lubnaan, iyo haddii uu labadaba u jeeday toona.
Caasimadda Pakistan ee Islamabad ayaa laga dareemayaa diyaar-garow xooggan, iyadoo ay jirto suurtogalnimada inay halkaas ku kulmaan wakiillo ka kala socda Mareykanka iyo Iran.