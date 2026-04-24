Wasiiradda arrimaha dibadda ee Iran iyo Pakistan oo wadahadal yeeshay

News DeskApril 24, 2026
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa saraakiil sare oo Pakistaniyiin ah ayaa ka wadahadlay colaadda jirta, xilli Pakistan ay diyaar u tahay inay martigeliso wadahadallo nabadeed oo dhexmara Mareykanka iyo Iiraan.

Abbas Araghchi ayaa qoraal uu soo dhigay barta Telegram-ka ku sheegay inuu wadahadallo la yeeshay Ishaq Dar, oo ah Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Pakistan, iyo Taliyaha Ciidanka Pakistan, Field Marshal Asim Munir.

Wuxuu sheegay inay ka wadahadleen “horumarrada gobolka iyo arrimaha la xiriira xabbad-joojinta.” Araghchi ma uusan cayimin inuu ka hadlayay xabbad-joojinta Mareykanka iyo Iran, tan u dhexaysa Israa’iil iyo Lubnaan, iyo haddii uu labadaba u jeeday toona.

Caasimadda Pakistan ee Islamabad ayaa laga dareemayaa diyaar-garow xooggan, iyadoo ay jirto suurtogalnimada inay halkaas ku kulmaan wakiillo ka kala socda Mareykanka iyo Iran.

