Safiirka Iiraan u fadhiya Geneva, oo war cusub soo saaray
Cali Baxreyni, oo ah danjiraha Iran u fadhiya Qaramada Midoobay ee magaalada Geneva, ayaa sheegay in Mareykanku ay tahay inuu soo afjaro go’doominta uu ku hayo dekedaha Iran haddii la rabo in wadahadalladu sii socdaan.
Isagoo la hadlayay barnaamijka World at One ee BBC Radio 4, wuxuu sheegay in go’doomintu ay tahay “xadgudub weyn” oo ka dhan ah xabbad-joojinta, wuxuuna intaas ku daray in marka ay dib ugu laabanayaan wadahadallada ay u baahan yihiin “hab macquul ah oo ka yimaada Mareykanka, kaas oo lagu aqoonsanayo xuquuqda Iran iyo dalabaadkeeda caqligalka ah.”
Wuxuu sidoo kale intaa raaciyay inaysan doonaynin inay wadahadallada u galaan si ay “dhinaca kale” fursad ugu siiyaan inay ugu diyaar-garoobaan weerar ka dhan ah Iran.
Donald Trump ayaa horay u sheegay in ciidamada Mareykanka ay diyaar u yihiin inay dib u bilaabaan howlgalada haddii la amarro.
Baxreyni ayaa sidoo kale iska fogeeyay soo-jeedinnada sheegaya inay jiraan kala qaybsanaan u dhaxaysa madaxda sare ee Iran oo ku saabsan sida loo wajaho xaaladda. Wuxuu sheegay in taa beddelkeeda uu dhibku yahay Mareykanka, kaas oo uu ku tilmaamay inuu “ka buuxo iska horimaad” iyo kala qaybsanaan.