Hadal adag oo xoghayaha difaacada Maraykanku sheegay xilli wadahadallada Pakistan rajo laga muujinayo

News DeskApril 24, 2026
Xoghayaha Difaaca ee Mareykanka, Pete Hegseth, ayaa maanta oo jimce ah ku adkeystay in Mareykanku uusan ku degdegayn inuu heshiis la galo Iran, isagoo muujiyay mowqif adag xilli uu qabanayey shir jaraa’id oo uu uga digay in go’doominta Mareykanka ee Marinka Hormuz ay tahay mid “kordhaysa oo caalami noqonaysa.”

Hegseth ayaa sheegay in Mareykanku uusan “u hamuun qabin” inuu heshiis gaaro, isagoo ku celiyay hadalkii Madaxweyne Donald Trump ee Khamiistii kaas oo ahaa inuusan dareemayn wax cadaadis ah oo ku saabsan inuu gaaro heshiis lagu soo afjarayo dagaalka.

“Waxaan haysannaa waqti kasta , uma haraadanayn heshiis,” ayuu Hegseth ka yiri shir jaraa’id oo uu ku qabtay Pentagon-ka. Wuxuu xusay in Iran ay “fadhido meeshii laga go’aan qaadan lahaa” si loo gaaro heshiis udub-dhexaadkiisu yahay in nidaamka Tehran ka tanaasulo barnaamijka hubka nukliyeerka.

Hadalladan ayaa muujinaya isbeddel ku yimid qaab-hadalka maamulka ka dib markii Trump uu kordhiyay xabbad-joojinta horaantii usbuucan, isagoon cayimin inta ay soconayso. Maalmihii hore ee iskahorimaadka, Trump wuxuu sheegay inuu dagaalku qaadan doono afar ilaa lix toddobaad.

Balse, dagaalka ayaa hadda ku dhow calaamadda labada bilood iyadoo aysan jirin wax calaamad ah oo muujinaya in Iran ay doonayso inay ka tanaasusho hankeeda nukliyeerka.

