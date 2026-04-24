Burcad-badeed Soomaali ah oo afduubtay Markab shidaal oo ay leedahay Pakistan

News DeskApril 24, 2026
Less than a minute

Burcadbadeed Soomaali ah ayaa la sheegay inay afduubteen markab shidaal meel u dhow Gacanka Cadan, iyagoo afduubtay shaqaalihii saarnaa.

Waxaa walaac laga muujiyay badqabka muwaadiniinta reer Pakistan ee saarnaa markabkaas.

Xogtan waxaa qoraya dhowr wargeys oo ka soo baxa gudaha Pakistaan.

Wargeyska Daily Pakistan ayaa qoraya in Markabka ay saarnaayeen 11 qof oo shaqaale ah oo u dhashay Pakistaan, kuwaas oo weli gacanta ugu jira burcadka, sida uu wargeysku qoray.

Sida laga soo xigtay ilo wareedyo, markabka oo lagu magacaabo Owner 25 ayaa la weeraray oo ay qabsadeen burcad badeeddu.

