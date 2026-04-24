Abaaraha Soomaaliya oo barakiciyay ku dhowaad 62,000 qof, iyadoo la saadaalinayo barakac hor leh

News DeskApril 24, 2026
1 minute read

Ku dhowaad 62,000 oo qof ayaa ka barakacay abaaraha ka jirta guud ahaan Soomaaliya tan iyo bilowgii sanadkan, sida ay muujinayaan xogta ay soo saartay hay’adda Caalamiga ee socdaalka (IOM).

Abaarta ayaa hadda sabab u noqotay saddex meelood laba meel ka badan barakacayaasha cusub, iyadoo koror 22 boqolkiiba ah laga diiwaangeliyay sanadkii hore, taasoo muujinaysa kororka saamaynta isbeddelka cimilada.

Hay’addu waxay sheegtay in xitaa haddii roobabka xilliga Gu (Abriil ilaa Juun) ay noqdaan caadi ama ka sarreeya caadiga, ilaa 125,000 oo qof oo kale la filayo inay abaartu barakiciso rubuca labaad ee 2026, sida lagu sheegay xogta Displacement Tracking Matrix (DTM).

“Abaartu waxay horeyba u qasbeysaa tobanaan kun oo qof inay ka tagaan guryahooda, waxaana suuragal ah in tiro intaas ka badan ay barakacaan bilaha soo socda,” ayuu yiri Manuel Pereira, madaxa IOM ee Soomaaliya.

“Marka biyuhu yaraadaan, dalagyadu qalalaan, nolol-maalmeedkuna burburo, barakacu wuxuu noqdaa xalka ugu dambeeya. Haddii aan si degdeg ah wax looga qaban, abaartu waxay sii wadi doontaa inay kala daadiso bulshooyinka, kordhiso gaajada, islamarkaana sii xoojiso nuglaanta,” ayuu yiri Manuel Pereira.

Degmooyinka Baydhabo, Dayniile, Kahda, Diinsoor iyo Doolow ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee ay abaartu saameysay, halkaas oo xaaladaha sii xumaanaya ay sababeen dalagyo qalalay iyo burbur ku yimid ilaha dhaqaale ee dadka, taasoo sii kordhisay gaajada iyo culayska ka jira adeegyada aasaasiga ah.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker