Israa’iil oo dishay weriye Lubnaani ah xilli xabbad-joojin jirto
Israa’iil ayaa dishay weriye Lubnaani ah, oo lagu magacaabo Amal Khalil, isla markaana dhaawacday weriye kale oo lagu magacaabo Zeinab Faraj, inkastoo uu jiray heshiis xabbad-joojin ah oo u dhexeeya labada dhinac, sida ay sheegeen mas’uuliyiinta Lubnaan.
Dowladda Lubnaan ayaa si adag u cambaareysay weerarkan, iyadoo ku eedeysay Israa’iil inay si joogto ah u jebinayso heshiiska xabbad-joojinta, isla markaana ay waddo duqeymo iyo burburinta guryaha shacabka.
Dhanka kale, wada-hadalladii u dhexeeyay Iiraan iyo Maraykanka ayaa hakad galay, iyadoo saraakiisha Iiraan ay ku eedeeyeen Washington inay carqaladeysay wada-xaajoodyada, kaddib xayiraad badeed oo lagu soo rogay dekedaha dalkaas.
Madaxweynaha Iiraan, Masoud Pezeshkian, ayaa sheegay in dalkiisu uu weli doonayo “wada-hadal iyo heshiis,” balse uu xusay in “xayiraadaha iyo hanjabaadaha” ay caqabad ku yihiin horumarka wada-hadallada.
Sidoo kale, Ciidanka Ilaalada Kacaanka Iiraan ayaa sheegay inay qabteen laba markab oo ajnabi ah oo marayay marin-biyoodka Hormuz, isla markaana ay rasaas ku fureen markab kale oo lagu eedeeyay inuu jebiyay shuruucda badda.
Afhayeenka Aqalka Cad, Karoline Leavitt, ayaa sheegtay in aanu jirin waqti rasmi ah oo uu Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u qabtay xabbad-joojinta Iiraan, iyadoo tilmaantay in go’aanka kama dambaysta ah uu isaga leeyahay.
Xiisaddan sii kordheysa ayaa imaneysa xilli shacabka Lubnaan ay dib ugu laabanayaan guryahooda, gaar ahaan koonfurta Bayruut, inkastoo burbur ballaadhan uu weli ka jiro halkaas.