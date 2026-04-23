Diyaarado aan duuliye lahayn oo la soo riday
Ilo wareedyo amni oo Ciraaqiyiin ah ayaa maanta sheegay in Mareykanku soo riday laba diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo ku sugan degmada Soran, oo waqooyiga ka xigta Erbil, oo ah caasimadda Gobolka Kurdistan ee Ciraaq.
Ilaha ayaa BBC-da u sheegay in labada diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ay isku dayayeen inay bartilmaameedsadaan goobo ay leeyihiin mucaaradka Iiraan oo ku yaal gobolka, oo qiyaastii 60 kiiloomitir waqooyi ka xiga magaalada Erbil.
Wuxuu tilmaamay in howlgalka soo ridida diyaaradda uu dhacay ka dib markii la arkay labada diyaaradood oo hawada ku jira isla markaana lala fal galay ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedkooda, isagoo carabka ku adkeeyay in aan la soo werin wax khasaare ah oo nafeed ama burbur hantiyeedba.
Deegaannada xuduudda ah ee u dhexeeya Ciraaq iyo Iiraan, oo ku yaal waqooyiga Erbil, waxaa mararka qaarkood ka dhaca weeraro lagu bartilmaameedsanayo goobaha mucaaradka Iiraan, howlgalladaas oo sii xoogeystay tan iyo markii uu qarxay dagaalkii Mareykanka iyo Israa’iil ee Iiraan oo bilowday 28-kii Febraayo