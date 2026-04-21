Xogo cusub oo laga helayo safarka madaxweyne ku xiigeenka Mareykanka ee Pakistan
Warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramaysa in Madaxweyne ku xigeenka dalkaas, JD Vance, uu Talaadada maanta ah ka tagi doono Mareykanka, isla markaana tegi doono dalka Pakistan siu u uga qeyb galo wareegga labaad ee wadahadallada Iiraan iyo Mareykanka.
Warbaahinta Axios, oo soo xiganaysa saddex ilo oo Mareykan ah, ayaa ku warantay in Vance uu bixi doono subaxnimada Talaadada maanta ah.
Ilo wareedyo ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka ee CNN, in wareeg labaad oo wadahadallo ah oo u dhexeeya ergooyinka Mareykanka iyo Iiraan hadda la qorsheeyay in lagu qabto Islamabad Arbacada berri ah.
Sida aan horay u soo sheegnay,weli ma jirto wax xaqiijin ah oo ka timid dhanka Iiraan oo ku saabsan inay ka qeyb gali doonto wadahadallada iyo in kale, laakiin ilo wareed ayaa BBC u sheegay Isniintii, in wafdi Mareykan ah oo uu hoggaaminayo Vance ay dhawaan u safri doonaan Pakistan.
Iiraan ayaa muujisay shaki hor leh oo ku saabsan inay ka qeyb geli doonto wadahadallada.
Trump waxaa uu sheegay inuusan qaadi doonin xnibaadda maraakiibta Iiraan ee marinka Hormuz, ilaa heshiis lala gaaro Iiraan.