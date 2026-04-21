Shirkadda Ethiopian Airlines oo diyaarado soo iibsaneysa
Shirkadda diyaaradaha ee ugu weyn Afrika, Ethiopian Airlines, ayaa Isniintii sheegtay inay iibsanayso lix diyaaradood oo dheeraad ah oo nooca Boeing 787-9 Dreamliner ah, iyadoo doonaysa inay ballaariso duullimaadyadeeda masaafada dheer ee Afrika gudaheeda iyo kuwa u kala goosha Maraykanka, Yurub iyo Aasiya.
Maamulaha guud ee kooxda shirkadda, Mesfin Tasew, oo u warramay wakaaladda wararka ee Reuters kadib munaasabad ka dhacday xarunta Boeing ee u dhow Washington, ayaa sheegay in shirkaddu ay markii hore dalbatay 20 diyaaradood oo cusub oo 787 ah bishii Janaayo.
Tasew wuxuu sheegay in shirkaddu ay bilaabi doonto inay hesho 26-ka diyaaradood ee 787 ah sannadka 2028-ka.
“Waxaa jira jidad duulimaad oo bisil oo aan u baahanahay,” ayuu yiri, isagoo xusay qaar ka mid ah dalalka Afrika halkaas oo Ethiopian Airlines ay rabto inay ku adeegsato diyaarado waaweyn. “Waxaa sidoo kale jira jidad aan rabnay inaan marno balse aanan awoodin sababo la xiriira diyaaradaha oo yar — sida Australia.” Ayuu intaa raaciyay.
Munaasabadda waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan maamulka Trump, kuwaas oo mudnaan siinaya kordhinta duulimaadka diyaaradaha Boeing ee Maraykanka.