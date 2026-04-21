Japan oo heegan sare ugu jirta dhulgariir labaad oo weyn
Saraakiisha Japan ayaa ka digay khatarta sii kordheysa ee dhulgariir “weyn” todobaadka soo socda ka dib markii dhulgariir cabirkiisu yahay 7.7 uu ku dhuftay xeebta waqooyi bari, taasoo keentay daadgurayn iyo digniino ah 3m oo ah hirar tsunami ah.
Kumanaan kun oo qof ayaa loo sheegay inay ka baxaan aagagga xeebta ah oo ay tagaan dhul sare, ka dib markii uu dhulgariirka ka dhacay biyaha ka baxsan ismaamulka Iwate, kaas oo 530km (330 mayl) waqooyi ka xiga caasimadda Tokyo.
Goor dambe, hay’addu waxay ka digtay khatarta dhulgariir cabirkiisu yahay 8.0 ama ka badan inuu hadda “qiyaas ahaan ka sarreeyo sida caadiga ah”.
Dadku weli waxa ay xusuustaan dhulgariir weyn oo dhacay sanadkii 2011-kii kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 18,000 oo qof uuna sababay burbur ku yimid warshada Nukliyeerka ee Fukushima.
Kadib dhulgariir badda hoosteeda ka dhacay Isniintii, oo laga duubay meel qoto dheer oo 10km ah ayaa keenay gariir laga dareemay ilaa Tokyo.