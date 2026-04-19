Xukumadda Somaliland oo Si Adag ugu Jawaabtay Dalalka Ka Soo Horjeestay Safiirka Israel
Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay la socotaa bayaankii dhawaan ay soo saareen tiro wasiirro arrimo dibadeed oo dalal kala duwan ah oo ku saabsan Somaliland.
Somaliland waa dawlad madax-bannaan oo ku dhisan sii-jiritaanka dawladnimo, iyadoo heshay madaxbannaani 26-kii Juun 1960, kadibna dib u xaqiijisay madaxbannaanideeda 1991 kadib midow fashilmay. Mawqifkeedu wuxuu ku salaysan yahay mabaadi’da la aasaasay ee sharciga caalamiga ah, oo ay ku jiraan is-maamulid iyo maamul hufan.
Ka-qaybgalka Somaliland ee la-hawlgalayaasha caalamiga ah wuxuu ka tarjumayaa horumarinta dhaqanka diblomaasiyadeed mana aha jebin madaxbannaanida dal kale. Taa lidkeeda, Somaliland waxay muujisay, tobannaan sano gudahood, rikoodh joogto ah oo nabad, maamul dimuqraadi ah, iyo iskaashi mas’uuliyad leh, taas oo si togan uga qayb qaadatay xasilloonida Geeska Afrika.
Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku baaqaysaa hab ku dhisan xaqiiqooyin iyo wax-ku-oolnimo oo ka tarjumaya xaqiiqooyinka sharci, oo ay ku jiraan natiijooyinka Midowga Afrika ee ku saabsan xaaladda gaarka ah ee Somaliland.
Aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland waa xaq sharci oo sugan, ma aha arrin ku xiran dan siyaasadeed, lamana sii dib dhigi karo. Waa lama huraan u ah horumarinta nabad waarta, iskaashi, iyo xasillooni fog oo ka hanaqaada Geeska Afrika. Diidmada sii socotaa ma beddelayso xaqiiqooyinka mana taageerto xasilloonida gobolka.
