Xog cusub oo ka soo kodhay xaaladda hoggaamiyaha sare ee Iran Mojtaba Khamenei
Hoggaamiyaha cusub ee sare ee Iran, Mojtaba Khamenei, ayaa wali ka kabanaya dhaawacyo darran oo wejiga iyo lugaha ah oo ka soo gaaray weerarkii cirka ahaa ee lagu dilay aabbihii billowgii dagaalka, sida ay saddex qof oo u dhow saaxiibbadiisa gaarka ah u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters.
Wejiga Khamenei ayaa ku doorsoomay weerarkii lagu qaaday xarunta hoggaamiyaha sare ee bartamaha Tehran, wuxuuna dhaawac weyn ka soo gaaray mid ama labada lugoodba, sida ay sheegeen dhammaan saddexda ilood.
Si kastaba ha ahaatee, 56-jirkan ayaa ka kabanaya dhaawacyadiisii, maskaxdiisuna wali waa mid firfircoon, sida laga soo xigtay dadkan codsaday in aan magacyadooda la sheegin.
Wuxuu ka qayb qaadanayaa kulamo uu la leeyahay mas’uuliyiinta sare isagoo adeegsanaya shirarka cod ahaan, wuxuuna ku lug leeyahay go’aan ka gaarista arrimaha waaweyn oo ay ka mid yihiin dagaalka iyo wada-xaajoodyada lala leeyahay Washington, sida ay sheegeen laba ka mid ah ilahaas.
Su’aasha ku saabsan in caafimaadka Khamenei ee u oggolaanaysa inuu maamulo arrimaha dawladda ayaa timid xilli Iiraan ay ku jirto xilligii ugu xasaasisaneed muddo tobanaan sano ah.