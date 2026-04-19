Trump: Kooxda Maraykanka oo ku wajahan Pakistan si ay wadahadal ula yeeshaan Iran

News DeskApril 19, 2026


Waxaan helnay war cusub oo uu soo saaray Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.

“Wakiilladeyda waxay u socdaan Islamabad, Pakistan – waxayna halkaas joogi doonaan berri fiidkii si ay wadahadallo u galaan,” ayuu ku qoray baraha bulshada.

“Waxaan soo bandhigaynaa heshiis aad u caddaalad iyo macquul ah, waxaana rajaynayaa inay aqbalaan, maxaa yeelay haddii aysan aqbalin, Maraykanku wuxuu burburin doonaa dhammaan warshad kasta oo koronto iyo buundo kasta oo ku taalla Iiraan,” ayuu intaas ku daray.

Isagoo ka digaya in “MAR DAMBE UUSAN JIRAYN NINKA WANAAGSAN” haddii wadahadalladu fashilmaan, Trump wuxuu sheegay in buundooyinkan iyo warshadaha korontada “si degdeg ah hoos loogu soo ridi doono, si fududna loo burburin doono.”

Waxaan idiin soo gudbin doonnaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qoraalkiisa baraha bulshada goor dhow.

Related Articles

Qorshe Sir Ah : Shiinaha Oo Weerar Siyaasadeed Ku Qaaday Somaliland iyo sababta oo La Ogaaday

April 19, 2026

Wefti uu hogaaminayo Madaxweyne kuxigeenka JSL oo soo gaadhay deeganada Geerisa, iyo Garbo-darar.

April 19, 2026

Wasaaradda Halwaha Guud Gudida Heer Qaran Ee Dib U Dhiska Suuqa Idaacada heshiis kala saxeexday.

April 19, 2026

Wasaaradda maaliyadda JSL oo qabatay shirka saddex biloodlaha ah ee wasaaradda

April 19, 2026
